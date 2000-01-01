23.06 02:15 MIGnews.com

В Солнечной системе может быть два Марса

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Астрономы из Аризонского университета допустили существование в Солнечной системе десятой планеты, по размерам и массе сравнимой с Марсом. Исследование направлено на публикацию в The Astronomical Journal, о нем сообщает New Scientist.Похожая на Марс планета располагается в поясе Койпера — области Солнечной системы, находящейся за орбитой Нептуна и содержащей множество ледяных небесных тел.Проведенные учеными расчеты показывают, что десятая планета может быть удалена от Солнца на расстояние 50 астрономических единиц, а ее орбита наклонена к плоскости эклиптики на восемь градусов. Небесное тело оказывает возмущение на известные объекты из пояса Койпера и, скорее всего, в древности находилось ближе к Солнцу.