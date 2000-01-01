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Электромобили Nissan будут тормозить педалью газа 22.07 23:33   MIGnews.com

Электромобили Nissan будут тормозить педалью газа

Электромобили компании Nissan будут тормозить педалью газа. Технология, которую назвали e-Pedal, будет применена на электромобиле Nissan Leaf нового поколения.

Отмечается, что система активируется кнопкой на центральной консоли. После ее включения за движение машины в продольном направлении будет отвечать только акселератор.

Нажатие на него приведет к набору скорости. Если же педаль немного отпустить, то машина начнет замедляться, а если ногу с педали убрать полностью, то машина остановится.

Представители компании заявили, что пользоваться e-Pedal можно будет вне зависимости от дорожных условий. Система сможет полностью остановить машину, даже если она стоит под уклоном.


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