22.07 23:33 MIGnews.com

Электромобили Nissan будут тормозить педалью газа

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Электромобили компании Nissan будут тормозить педалью газа. Технология, которую назвали e-Pedal, будет применена на электромобиле Nissan Leaf нового поколения.Отмечается, что система активируется кнопкой на центральной консоли. После ее включения за движение машины в продольном направлении будет отвечать только акселератор.Нажатие на него приведет к набору скорости. Если же педаль немного отпустить, то машина начнет замедляться, а если ногу с педали убрать полностью, то машина остановится.Представители компании заявили, что пользоваться e-Pedal можно будет вне зависимости от дорожных условий. Система сможет полностью остановить машину, даже если она стоит под уклоном.