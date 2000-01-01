23.07 01:28 MIGnews.com

Американцы научились силой мысли создавать музыку

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Ученые Вашингтонского университета научились создавать музыку при помощи силы мысли. Как выяснилось, любой человек может создать настоящее музыкальное произведение, используя мозговые сигналы.Невролог и любительский джазовый музыкант из Вашингтонского университета Эдуардо Миранд изобрел инструмент под названием энцефалофон, позволяющий любому здоровому взрослым играть в настоящие музыкальные ноты ни с чем, кроме своего разума. Томас Деуэль, врач, который работает с пациентами с инсультом в Шведском медицинском центре в Сиэтле, является соавтором уникального изобретения.Прежде чем подтвердить данную гипотезу, исследователи провели эксперимент с участием 15 добровольцев, большинство из которых не имели музыкальное образования.Их присоединили к энцефалофону и попросили думать о музыке. В целом, пять минут практики позволили испытуемым “освоить” уникальный инструмент и создавать монофонную мелодию.