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Ученые: настроение мужчин ухудшается днем | Фото: Thinkstock23.08 01:18   MIGnews.com

Ученые: настроение мужчин ухудшается днем

Австралийские ученые пришли к выводу, что у мужчин ухудшается настроение днем. Специалисты из Технологического университета Суинберна сканировали мозг 16 мужчин во время азартной игры в 10:00, 14:00 и 19:00.

Исследователи оценивали уровень активации областей мозга, связанных с наградой. Настроение людей зависит от активности этих зон.

Ученые выяснили, что уровень активации системы награды утром и вечером повышался, а в 14:00 - снижался.

Сильнее всего в 14:00 снижался уровень активации левой части скорлупы (базального ядра мозга).

Скорлупа наиболее чувствительна к неожиданным вознаграждениям, поясняют специалисты.

Исследователи предположили, что возможно, области мозга, связанные с наградой, настроены на то, чтобы получать вознаграждение днем. А вознаграждение утром и вечером становится для них приятным сюрпризом.

По словам исследователей, судя по всему, активность системы награды связана с циркадными ритмами. Ученые надеются, что их выводы помогут в разработке новых методов лечения ряда расстройств, к примеру депрессии, зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) и нарушений сна.
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