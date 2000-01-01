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23.08 02:26   MIGnews.com

На Нептуне и Уране могут идти алмазные дожди

Ученые доказали, что на Нептуне и Уране могут идти алмазные дожди. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Для эксперимента специалисты использовали материал полистирол, который состоит из водорода и углерода – ключевых компонентов, которые формируют Уран и Нептун.

Ученые воздействовали на материал мощным лазером, создавая два типа ударных волн: довольно слабую и гораздо более сильную и быструю. По расчетам ученых, когда большая волна перекрывала малую, должно было происходить формирование алмазов.

В результате было установлено, что почти каждый атом углерода превратился в алмаз диаметром несколько нанометров. При этом процесс формирования проходил за несколько секунд, зарегистрировать его удалось с помощью лазера.

По мнению исследователей, алмазы на Уране и Нептуне могут быть гораздо больше, с массой в несколько карат.
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