23.08 02:26 MIGnews.com

На Нептуне и Уране могут идти алмазные дожди

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Ученые доказали, что на Нептуне и Уране могут идти алмазные дожди. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.Для эксперимента специалисты использовали материал полистирол, который состоит из водорода и углерода – ключевых компонентов, которые формируют Уран и Нептун.Ученые воздействовали на материал мощным лазером, создавая два типа ударных волн: довольно слабую и гораздо более сильную и быструю. По расчетам ученых, когда большая волна перекрывала малую, должно было происходить формирование алмазов.В результате было установлено, что почти каждый атом углерода превратился в алмаз диаметром несколько нанометров. При этом процесс формирования проходил за несколько секунд, зарегистрировать его удалось с помощью лазера.По мнению исследователей, алмазы на Уране и Нептуне могут быть гораздо больше, с массой в несколько карат.