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Россия, США и Китай – `грязнули` космического масштаба | Фото: Thinkstock22.10 22:18   MIGnews.com

Россия, США и Китай – "грязнули" космического масштаба

Крупнейшие государства мира – Россия, США и Китай – признаны странами, которым принадлежит самое большое количество космического мусора, которыми являются отработавшие срок спутники, отделившиеся части ракет и потерянные космонавтами инструменты.

Основываясь на открытых источниках, издание Business Insider подсчитало, что на земной орбите летает более 14 тыс. обломков ракет и других крупных единиц космического мусора.

Больше всего на орбите советских объектов — больше 6500. На втором места – США с более чем 6200. Китайская космическая программа моложе и советской, и американской, но число бесполезных орбитальных объектов, запущенных китайцами, уже достигло 3475.

Эксперты предупреждают, что загрязнение ближнего космоса может привести к так называемому "синдрому Кесслера": ситуации, при которой из-за большого количества мусора на орбите не будет возможности размещать спутники и другие космические аппараты.
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