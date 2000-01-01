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Жители США подали иск на компанию Apple | Фото:22.12 22:14   MIGnews.com

Жители США подали иск на компанию Apple

Жители Лос‐Анджелеса (США) подали в суд на компанию Apple за умышленное замедление работы старых моделей iPhone.

Об этом в пятницу, 22 декабря сообщает издание Chicago Sun-Times.

Как уточнил ранее представитель Apple, такая функция необходима для продления срока службы устройств. Ожидается, что с выходом обновления iOS 11.2 она появится и в iPhone 7, а в будущем — в других продуктах компании.

По словам жителей Калифорнии, Дакоты Сказы и Стефана Богдановича, корпорация нарушила договор с покупателем, намеренно ухудшая качество услуг без его ведома, передает портал TMZ.

В судебном документе сообщается, что истцы пользуются или пользовались моделями iPhone 7, iPhone 7s и более старыми и считают, что ответчик совершил противоправные действия и вмешался в процесс использования смартфонов.

Истцов возмутил тот факт, что Apple никогда не согласовывала с клиентами решение о замедлении работы смартфонов и не спрашивала их мнения по этому поводу.

Напомним, компания Apple признала ранее, что намеренно замедляет скорость работы iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы повысить продолжительность работы аккумулятора устройства и снизить риск внезапного отключения.

Тем не менее Стефан Богданович и Дакота Сказа полагают, что за подобные "махинации компания должна быть наказана". По их мнению, компания пошла на такие уловки исключительно ради наживы.
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