Ученые узнали, сколько существует жизнь на Земле

Группа ученых заявила, что жизнь на Земле существует уже 3,5 миллиарда лет. Исследователи поясняют, что об этом свидетельствует залежи графита.
Специалисты университета в Мэдисоне (США) проанализировали состав отложений графита. Результаты, что в слоях присутствуют следы древних микроорганизмов, известных под названием археи. Эти бактерии служат явным признаком явления живой цивилизации.
По характеристикам геологов, существование в слоях Земли архей совпадает примерно с временным периодом 3,5 млрд. лет назад. Согласно последнему проведенному изучению слоев графита, геологи склонны к теории, что археи жили намного раньше.
По итогам ученые уверены, что период существования цивилизации определен, как 3,5 млрд. лет спустя. Произведенные исследования стали возможны благодаря новым технологиям и современному оборудованию, которое обеспечивает более качественный спектр анализа для специалистов, в отличие от ранее изложенных методик.