24.06 04:26 MIGnews.com

Исследование: люди стали меньше употреблять алкоголя

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Глобальное потребление спиртных напитков в настоящее время переживает снижение, и наиболее выраженный спад наблюдается в потреблении пива и сидра. Об этом свидетельствуют новые данные, представленные в докладе исследовательской организации International Wine and Spirits Research.По словам аналитиков, потребление алкогольных напитков сократилось на 1,3% в прошлом году по сравнению со средней скоростью 0,3% за последние 5 лет. Таким образом, сокращение потребления спиртного растет более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее.Что же касается крепких спиртных напитков, то глобальное потребление водки сократилось на 4,3%, в то время как потребление текилы, джина и виски увеличилось от 2% до 5%. Несмотря на спад в 2016 году, эксперты прогнозируют, что потребление алкоголя будет незначительно повышаться на 0,8% до 2021 года – отчасти благодаря виски.