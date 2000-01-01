Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Ученые предупредили о резкой смене климата | Фото: Thinkstock23.09 22:35   MIGnews.com

Исследователи предупредили о резкой смене климата

Международные исследователи заявили, что климат на планете Земля может резко измениться в 2018 году.

В свою очередь, по словам ученых, это явление спровоцирует смещение полюсов, которое бывает один раз в 259 лет.

В следующем году на планете Земля совершенно поменяется климат. Зоны с холодным воздухом полностью заменят жаркие области планеты.

Так что жители более прохладных мест в мире должны быть готовы к таким радикальным деформациям климата. Специалисты уже в текущем году увидели начало этого климатического изменения.

Одно только событие, что посреди Сахары, где температура просто невыносимая для жизни, замечен снегопад с метелью, говорит об какой-то аномалии в природе.

Зато жители холодных областей смогут наконец-то нагреться. Смещение полюсов – очень редкая аномалия. Эксперты склонны к теории, что это происходит один раз в 259 лет. Видимо, как раз наступление этого периода и пришлось на 2018 год. Особенно беспокоит ученых тот факт, что будет наблюдаться в Антарктиде, ведь вечный лед сможет стать водой. Ученые заговорили о ледниковом периоде, продолжительностью в 10 лет.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:22
Клип "Ленинграда" номинировали на UK Music Video Awards
22:02
Президент Ливана обвинил Израиль в начале Второй Ливанской
21:23
Тереза Мэй заплатит 45 млрд. евро за развод с ЕС
20:19
Либерман: Запуск Ираном ракеты - вызов всему свободному миру
19:53
Сирия в ООН: Израиль помогает террористам
19:23
Израиль ждет ограничение и подорожание газа
18:56
В Германии будут штрафовать мусульманок в бурке и за рулем
18:26
Израильская компания спасет легендарную плотину
17:44
Израильских спасателей встречают овациями в Мексике (видео)  
17:09
Позиции "Альтернативы для Германии" укрепились
15:05
У берегов Мексики произошло новое землетрясение
13:59
Вулкан на Бали на грани извержения
13:20
Ограничение права вето в СБ ООН поддержали 114 государств
12:41
Афганистан: талибы напали на ККП, есть погибшие
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus