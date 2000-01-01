23.09 22:35 MIGnews.com

Исследователи предупредили о резкой смене климата

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Международные исследователи заявили, что климат на планете Земля может резко измениться в 2018 году.В свою очередь, по словам ученых, это явление спровоцирует смещение полюсов, которое бывает один раз в 259 лет.В следующем году на планете Земля совершенно поменяется климат. Зоны с холодным воздухом полностью заменят жаркие области планеты.Так что жители более прохладных мест в мире должны быть готовы к таким радикальным деформациям климата. Специалисты уже в текущем году увидели начало этого климатического изменения.Одно только событие, что посреди Сахары, где температура просто невыносимая для жизни, замечен снегопад с метелью, говорит об какой-то аномалии в природе.Зато жители холодных областей смогут наконец-то нагреться. Смещение полюсов – очень редкая аномалия. Эксперты склонны к теории, что это происходит один раз в 259 лет. Видимо, как раз наступление этого периода и пришлось на 2018 год. Особенно беспокоит ученых тот факт, что будет наблюдаться в Антарктиде, ведь вечный лед сможет стать водой. Ученые заговорили о ледниковом периоде, продолжительностью в 10 лет.