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фото с соцсети24.09 00:11   MIGnews.com

Ученые обнаружили животное без мозга, способное спать

Ученые обнаружили вид медуз под названием Cassiopea, которые могут погружаться в сон без наличия мозга.

Как сообщает издание The Washington Post, ранее исследователи не предполагали, что медуза действительно способна спать.

Как известно, погружение в сон требует тяжелых мозговых процессов, а у этих существ нет мозга как такового.

Однако результаты исследования показали, что медуза Cassiopea – первое известное животное, которое способно спать, не имея при этом мозга.

Оказывается, сон глубоко укоренен в биологии и поведении животных, и этот процесс возник еще на ранней стадии зарождения жизни и с тех пор стал повседневностью.

Ученые выяснили, что Cassiopea не имеет мозгов, в ее организме есть всего лишь диффузная "сеть" нервных клеток. Эти медузы едва ли ведут себя как обыкновенные животные.

Пищу они всасывают через поры в своих щупальцах, а энергию получают через симбиотическую связь с крошечными фотосинтезирующими организмами, которые живут внутри их клеток. Тем не менее, эти медузы умеют погружаться в сон.
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