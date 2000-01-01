24.09 00:11 MIGnews.com

Ученые обнаружили животное без мозга, способное спать

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Ученые обнаружили вид медуз под названием Cassiopea, которые могут погружаться в сон без наличия мозга.Как сообщает издание The Washington Post, ранее исследователи не предполагали, что медуза действительно способна спать.Как известно, погружение в сон требует тяжелых мозговых процессов, а у этих существ нет мозга как такового.Однако результаты исследования показали, что медуза Cassiopea – первое известное животное, которое способно спать, не имея при этом мозга.Оказывается, сон глубоко укоренен в биологии и поведении животных, и этот процесс возник еще на ранней стадии зарождения жизни и с тех пор стал повседневностью.Ученые выяснили, что Cassiopea не имеет мозгов, в ее организме есть всего лишь диффузная "сеть" нервных клеток. Эти медузы едва ли ведут себя как обыкновенные животные.Пищу они всасывают через поры в своих щупальцах, а энергию получают через симбиотическую связь с крошечными фотосинтезирующими организмами, которые живут внутри их клеток. Тем не менее, эти медузы умеют погружаться в сон.