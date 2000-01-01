23.09 18:26 MIGnews.com

Израильская компания может спасти легендарную плотину

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Один из величайших строительных проектов прошлого века – расположенная в американском штате Невада плотина Гувера – находится под угрозой из-за мидий, жизнедеятельность которых мешает ее гидроэнергетическим операциям.Но, как сообщает Ynet, именно израильская компания Atlantium Technologies может решить эту проблему. Предполагается, что разработанная этой компанией технология предотвратит проникновение мидий в охлаждающие установки установленных в плотине турбин, которые снабжают электроэнергией и питьевой водой миллионы людей.Как отмечается, мидии-вредители являются инвазивным видом, то есть появились в реке Колорадо в результате жизнедеятельности человека. Изначально они были завезены вместе с кораблями из Азии, после чего пробились к реке Колорадо, а оттуда к озеру водохранилищу Мид – крупнейшему по объему в Соединенных Штатах.Мидии начали забивать находящиеся внутри плотины турбины, которые вырабатывают энергию при помощи проходящего через них напора воды.Попадание мидий в трубопровод плотины может привести к тому, что турбины полностью выйдут из строя и прекратить подачу электроэнергии.Под руководством Бенджамина Кана, у которого имеется ряд подводных обсерваторий, одна из которых находится в Эйлате, Atlantium разработал метод очистки воды при помощи ультрафиолетовых лучей. Компания сообщила о том, что выиграл тендер на установку своей технологии внутри систем охлаждения всех турбин в плотине.Предполагается, что система представляет собой своеобразное сито, которое не дает мидиям и другим организмам, попадать в трубопровод, что позволит турбинам продолжать работать.