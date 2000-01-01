Apple специально замедляют работу старых айфонов

Компания Apple заявила, что намерено снижает работу старых моделей iPhone. Представители объяснили, что это делается ради блага клиентов.
По словам руководства, снижение скорости процессоров делается с целью продлить срок службы старых устройств и предоставить пользователям лучший опыт, насколько это возможно с устаревшим девайсом.
В компании заверяют, что с годами износившиеся литий-ионные аккумуляторы перестают справляться с большими нагрузками, что может привести к внезапному отключению смартфона.
Именно поэтому Apple решила замедлять процессор, чтобы избежать этой проблемы.
“В прошлом году мы добавили эту функцию для iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить непроизвольные отключения. В ближайшее время она появится и на iPhone 7 с выходом обновления iOS 11.2”, - говорится в заявлении компании.