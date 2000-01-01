Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







flickr/Paul Hudson 23.12 12:09   MIGnews.com

Apple специально замедляют работу старых айфонов

Компания Apple заявила, что намерено снижает работу старых моделей iPhone. Представители объяснили, что это делается ради блага клиентов.

По словам руководства, снижение скорости процессоров делается с целью продлить срок службы старых устройств и предоставить пользователям лучший опыт, насколько это возможно с устаревшим девайсом.

В компании заверяют, что с годами износившиеся литий-ионные аккумуляторы перестают справляться с большими нагрузками, что может привести к внезапному отключению смартфона.

Именно поэтому Apple решила замедлять процессор, чтобы избежать этой проблемы.

“В прошлом году мы добавили эту функцию для iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить непроизвольные отключения. В ближайшее время она появится и на iPhone 7 с выходом обновления iOS 11.2”, - говорится в заявлении компании.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:51
ХАМАС: США могут признать Израиль еврейским государством
15:50
Взрыв на рождественской ярмарке в Испании
14:54
Британскую принцессу обвинили в расизме
14:33
Премьер Испании отказался от встречи с Пучдемоном
13:25
Видео: панда упала с дерева, помешав другим обниматься  
12:52
КНР поддерживает создание палестинского государства
11:28
Турция, Германия и ПА обсудили вопрос по Иерусалиму
10:50
Индия: автобус упал с моста в реку
10:26
В Израиле задержали граждан Турции
09:32
Израильская бабушка родила 20 ребенка
08:58
Наводнение на Филиппинах, десятки погибших
07:14
Сирия: 120 членов группировки "Ахрар аш-Шам" сдали оружие
06:27
Австрия: столкновение двух поездов, есть пострадавшие
04:38
Парламент Молдавии одобрил закон, ограничивающий СМИ России
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus