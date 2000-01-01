23.12 12:09 MIGnews.com

Apple специально замедляют работу старых айфонов

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Компания Apple заявила, что намерено снижает работу старых моделей iPhone. Представители объяснили, что это делается ради блага клиентов.По словам руководства, снижение скорости процессоров делается с целью продлить срок службы старых устройств и предоставить пользователям лучший опыт, насколько это возможно с устаревшим девайсом.В компании заверяют, что с годами износившиеся литий-ионные аккумуляторы перестают справляться с большими нагрузками, что может привести к внезапному отключению смартфона.Именно поэтому Apple решила замедлять процессор, чтобы избежать этой проблемы.“В прошлом году мы добавили эту функцию для iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить непроизвольные отключения. В ближайшее время она появится и на iPhone 7 с выходом обновления iOS 11.2”, - говорится в заявлении компании.