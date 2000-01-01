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Paint исчезнет из Windows | Фото: Free Stock Images/Flickr25.07 04:12   MIGnews.com

Paint исчезнет из Windows

Одна из первых базовых программ для Windows – графический редактор Paint, знакомый нам еще с 1980-х – может скоро исчезнуть из операционной системы.

По информации The Guardian, следующее обновление Microsoft для Windows 10, называемое Autodesk Autumn (или Fall in the US) Creators Update, привнесет множество новых функций, но Paint там уже может не быть.

С апрельским релизом Windows 10 Creators Update Microsoft представила новый Paint 3D, который устанавливается вместе с традиционной Paint и обладает инструментами для создания 3D-изображений, а также некоторым базовым функционалом для редактирования в 2D.

Но это не обновление оригинальной Paint и не ведет себя как таковое. Теперь Microsoft объявила, что вместе с Outlook Express, Reader и Reading list Paint попала в ряд программ, которые "удалены или устарели в обновлении Windows 10 Fall Creators Update".

Попадание в список устаревших/нежелательных приложений, которые "не находятся в активной разработке и могут быть удалены в будущих выпусках", означает, что удаление Paint – вопрос времени.
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