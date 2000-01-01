25.10 00:29 MIGnews.com

Диссертация Стивена Хокинга обвалила сайт Кембриджа

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Из-за огромного количества желающих прочесть диссертацию "Особенности расширяющихся вселенных" физика-теоретика Стивена Хокинга, которой он предоставил свободный доступ для чтения на университетском сайте Кембриджа, "обвалился" ресурс учебного заведения. Об этом сообщает газета The Telegraph.Чтобы прочитать роботу "популяризатора науки", которую он написал в 24 года, кембриджский сайт посетили более 60 тыс. человек. В университете заявили, что для самой популярной диссертации на их сайте, является нормой – не более 100 просмотров в месяц.Сам же Хокинг принимая решение открыть доступ к своей научной работе, выразил надежду, что люди "не будут разочарованы" получив возможность с ней ознакомится, и призвал других ученых делать также со своими исследованиями.Любой человек, где бы то ни было, должен иметь свободный, беспрепятственный доступ не только к моему исследованию, но и к любой крупной идее во всем доступном спектре мнений», — отметил ученый.За веб-доступ к диссертациям кембриджских профессоров, желающие должны заплатить £65 ($85,7), однако в библиотеке студентам учреждения ее можно прочитать бесплатно. Доступ к своей диссертации ученый сделал в рамках проекта "Неделя свободного доступа" в университете.Стивен Хокинг – один из самых известных физиков современности. Автор книги "Краткая история времени", которая подарила ему популярность.