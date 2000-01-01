26.01 02:24 MIGnews.com

Китайские ученные первыми клонировали обезьян

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Группа ученых из Китайской академии наук заявила о проведении успешного процесса клонирования обезьян.Генетикам удалось создать две идентичные копии макак с помощью той же методики, посредством которой клонировали овечку Долли и других млекопитающих.Об этом в четверг, 25 января сообщается в статье ученых, опубликованной в четверг, 25 января в журнале Cell.Исследователи отмечают, двое малышей, родившихся в лаборатории несколько месяцев назад, стали первыми в мире приматами, рожденными с помощью этой технологии.Генетический материал от обезьяны-донора перенесли в пустую яйцеклетку, которую выносила другая обезьяна, говорится в статье.Первый клон Чжун Чжун появился на свет 27 ноября 2017 года. Второго клона назвали Хуа Хуа, макака родилась 5 декабря. Их имена происходят от слова "чжунхуа", что означает "Китай", "китайский". Клонов содержат в инкубаторе в Сучжоу.Авторы исследования отметили, что теперь не существует никаких преград для клонирования человека. Необходимо лишь решить вопросы, находящиеся в этической плоскости."Для клонирования приматов, в том числе и людей, технических преград больше нет, — рассказал соавтор исследования Му-Мин Поо. — Однако причина, по которой мы решили разрушить этот барьер, — производство моделей животных, которые окажут помощь в лечении людей".Китайские ученые надеются с помощью этих обезьян улучшить методы борьбы с раком, расстройством иммунитета и другими генетическими заболеваниями.