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Поляк создал робота из картошки 26.06 04:17   MIGnews.com

Поляк создал робота из картошки

Польский инженер Марек Бачинский создал робота из картофеля, который способен проехать около 8 см каждые 15 минут. Схему работы своего изобретения он описал на сайте Reddit.

К корнеплоду инженер подключил суперконденсатор для накапливания энергии, двигатель и колеса. Кроме того, картошка получила панель управления, позволяющая самостоятельно выбирать направление движения. Некоторые детали робота были напечатаны на 3D-принтере.



"Я сделал картошку для самостоятельного вождения. Затем я назвал ее Понтусом и взял к себе как домашнее животное. Все прошло хорошо", - признается Марек в шуточном описании к своему видеоролику.

Он отмечает, что собрать подобного робота самим довольно просто, но "его показатели будут различаться в зависимости от вашего конденсатора и двигателей". По словам "польского Кулибина", для робота из картофеля подойдет "любой 3-вольтовый двигатель со сцеплением".
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