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Ученые: вождение приводит к деградации | Фото: Thinkstock26.07 04:36   MIGnews.com

Ученые: вождение приводит к деградации

Британские ученые пришли к выводу, что долгое пребывание за рулем автомобиля негативно влияет на умственные способности человека – примерно так же, как и длительный просмотр телевизора. Об этом говорят результаты исследования, проведенного сотрудниками из университета Лестера.

Исследование университета Лестера длилось 5 лет при участии 500 тыс. британцев в возрасте от 37 до 73 лет.

Из них 93 тыс. – активные автомобилисты, пребывающие за рулем 2-3 часа в день. Именно у них было отмечено падение умственных способностей.

Эксперты утверждают, что 3 часа за рулем приводят к отупению примерно так же, как и три часа просмотра телевидения. Объясняется это тем, что вождение происходит на рефлекторном уровне и мозг в этом случае не очень активен.

Интересно, что при этом британские ученые заявили, что компьютерные игры держат мозг в тонусе, а потому безопасны в этом плане. Кроме того, специалисты считают, что воспрепятствовать отупению автомобилистов смогут беспилотные автомобили.
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