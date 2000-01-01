Израильское изобретение для борьбы с облысением

Все люди без исключения мечтают о красивых и густых волосах. Но, к сожалению, именно выпадение волос и облысение – одно из самых распространенных явлений в западных странах. Из года в год мужчины и женщины стараются найти всевозможные способы для предотвращения этого явления, причиной которого служат генетический, андрогенный и диффузный факторы. Трихологи во всем мире стараются найти решение этой проблеме, но только израильским ученым удалось сделать настоящий прорыв в науке. В лаборатории профессора хайфского Техниона Дова Ингмана, на счету которого не один удачный патент, разработали уникальную технологию для борьбы с выпадением волос и облысением. После удачных испытаний и положительных результатов появился на свет эксклюзивный аппарат Hairegen Classic. Теперь бороться с выпадением волос можно в домашних условиях, без походов в эстетические клиники. Более того, профилактика возможна и доступна для людей от 18 лет и страше.
Как это работает? Эргономичный корпус аппарата Hairegen Classic обеспечивает многоточечный массаж волосистой части головы, что положительно влияет на кровоснабжение сосудов и общее состояние кожи. За счет активного притока крови в коже происходит повышенное кровоснабжение, увеличивается количество поступающего кислорода, что благотворно сказывается на регенерации фолликул и их пробуждении.
Для достижения результата нужно пользоваться аппаратом ежедневно по 5 минут в течении 4-х месяцев. Компания Dimedico Medical Technologies LTD, эксклюзивный дистрибьютор, обладающий лицензией на продажу Hairegen Classic в Израиле, гарантирует улучшение роста волос за эти месяцы на 30%. Улучшение измеряется по двум параметрам: рост новых волос и увеличение густоты существующих. Hairegen Classic оснащен специальными датчиками, которые следят за правильным и регулярным использованием аппарата. При неверном пользовании аппарат сигнализирует, а все данные, в том числе и о проценте улучшения роста, сохраняются в его памяти. Если за четыре месяца процедур улучшение не достигает 30 процентов, компания Dimedico обязуется полностью вернуть клиенту потраченные деньги.
«У большой части наших клиентов результат превышает 30%. Однако, мы не собираемся «наживаться» на людях, которые не достигли обещанного результата и поэтому гарантируем полный возврат денег. Успех наших клиентов – наш успех. Мы знаем, что Hairegen Classic творит чудеса и рады, что тысячи мужчин и женщин стали счастливей благодаря этому аппарату», - отмечает Эхуд Рафаэли, генеральный директор компании Dimedico.
До того, как вы решите приобрести Hairegen Classic, необходимо пройти бесплатную консультацию. Специалисты компании проверят насколько аппарат вам подходит и сделают замеры толщины волоса и зафиксируют данные. Таким образом после окончания профилактического курса можно будет судить о результатах.