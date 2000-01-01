25.09 14:14 MIGnews.com

Оружие будущего: лазерный бластер сбил 5 беспилотников

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Американская компания Lockheed Martin провела успешные испытания лазерного бластера на полигоне Уайт Сэндс в Нью-Мексико.Лазер ATHENA (Advanced Test High Energy Asset) сбил пять дронов Outlaw.Один из руководителей проекта, Кеоки Джексон прокомментировал испытания: “Тесты против воздушных целей подтвердили летальность наших моделей, и повторили результаты, показанные против статичных целей на полигоне. В нашем распоряжении - зрелая модель , и вся наша система - все ближе лазерному оружию, которое обеспечит лучшую защиту наших бойцов, уничтожая более сложные цели на большем расстоянии”.На настоящий момент источником энергии для ATHENA является компактный турбогенератор Rolls-Royce.Главным отличием от других разработок в данной области является его модулярный дизайн, позволяющий операторам варьировать силу луча. Базовая модель выпускает луч 60 киловатт,но его можно усилить до 120киловатт.Лазеры могут оказаться наиболее надежной защитой от атак “роя” дешевых беспилотников и предлагают большую скорость, гибкость, точность и меньшую цену за сбитую цель чем существующие альтернативы.