Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







26.09 03:26   MIGnews.com

Ученые вернули к жизни человека, пролежавшего в коме 15 лет

Электрическая стимуляция блуждающего нерва помогла ученым "разбудить" человека, пролежавшего 15 лет в коме после тяжелой черепно-мозговой травмы, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Стимулируя блуждающий нерв, нам удалось показать, что мы можем улучшить состояние пациента и вернуть его в "наш мир" уже тогда, когда кажется, что все потеряно. Мозг сохраняет способность формировать новые связи и чинить себя даже в столь критической ситуации", — заявила Анжела Серигу (Angela Serigu) из Института когнитивных наук в Лионе (Франция).

Серигу и ее коллеги работали с пациентом одной из клиник Лиона, который попал в автокатастрофу в возрасте 20 лет и провел в коме больше 15 лет. Как и многие другие люди в подобном состоянии, он не может выйти из комы из-за повреждения особых участков в мозге, связывающих его нижние отделы, управляющие жизнедеятельностью, с корой и другими частями нервной системы, отвечающими за работу разума.

Все эти части мозга, как рассказывают исследователи, связывает между собой так называемый блуждающий нерв – одна из самых длинных и сложных связок нейронов в теле человека, соединяющая десятки отдельных органов с мозгом. Эту связь, как предположили ученые, можно использовать для стимуляции "изолированных" частей нервной системы в мозге коматозных пациентов и формирования новых связей между ними.
Руководствуясь этой идеей, ученые установили в брюшной полости пациента особый электростимулятор, который был подключен к одному из окончаний блуждающего нерва и постоянно посылал в него особые наборы импульсов, частота и мощность которых менялась со временем.

Как отмечает Серигу, результаты этого эксперимента в разы превзошли относительно пессимистичные ожидания ученых – мужчина вышел из комы и начал реагировать на слова и действия окружающих и исполнять простые команды сиделок и родственников. К примеру, он заново приобрел способность следить за предметами глазами, научился двигать шеей и перестал засыпать, когда сиделка или его мать читали ему книгу. Кроме того, мужчина начал реагировать на резкие движения и проявлять другие реакции, которые не характерны для людей в коме, передает РИА Новости.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:18
Израильские волонтеры ездили с гумпомощью в Мумбаи
02:26
Скончалась самая тяжелая женщина в мире
01:15
В Германии прошли протесты после выборов в Бундестаг
22:25
Нетаниягу отложил рассмотр планов строительства в поселениях
22:04
Курдистан: в референдуме приняли участие 80% населения
21:04
Эрдан запретил проведение футбольного матча в Иерусалиме
20:39
Ирак и Турция начали совместные военные учения
18:28
Турция прекратила трансляцию курдского телеканала
17:56
С 25 сентября: денежный возврат водителям
17:50
Два беспилотника ЦАХАЛа потерпели крушение
17:27
Интерпол будет голосовать за принятие ПА в свою систему
16:50
Меркель не допустит нового миграционного кризиса
16:35
Книжка про войну
16:10
Тарантино отпраздновал помолвку с израильской певицей
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus