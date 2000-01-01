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Австралия присоедениться к изучению космоса 25.09 09:52   MIGnews.com

Австралия присоедениться к изучению космоса

Австралийский министр образования Саймон Бирмингем сообщил, что Австралия намерена создать Национальное космическое агентство. Об этом он сообщил на открытии Международного австронавтического конгресса в Аделаиде.

"Мы намерены основать Национальное космическое агентство Австралии", - сказал министр.

По его словам, агентство займется изучением космического пространства в мирных целях, разработкой, а также внедрением новых технологий в области космоса. Новое ведомство намерено сотрудничать с ведущими космическими агентствами мира, в том числе, с NASA, Европейским космическим агентством и "Роскосмосом".

Международный Астронавтический конгресс (IAC) — крупнейший в мире форум космических специалистов. Его головной организацией выступает Международная Астронавтическая Федерация (IAF) со штаб-квартирой в Париже. В работе форума примут участие более четырех тысяч специалистов в области освоения космоса, включая астронавтов, руководителей космических агентств, инженеров, ученых, новаторов, юристов и специалистов в области политики, а также парламентариев и журналистов. Российскую делегацию на крупнейшем отраслевом форуме в Аделаиде возглавляет генеральный директор корпорации Игорь Комаров.

Международный астронавтический конгресс проходит в преддверии 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли (4 октября 1957 года).
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