25.09 09:52 MIGnews.com

Австралия присоедениться к изучению космоса

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Австралийский министр образования Саймон Бирмингем сообщил, что Австралия намерена создать Национальное космическое агентство. Об этом он сообщил на открытии Международного австронавтического конгресса в Аделаиде."Мы намерены основать Национальное космическое агентство Австралии", - сказал министр.По его словам, агентство займется изучением космического пространства в мирных целях, разработкой, а также внедрением новых технологий в области космоса. Новое ведомство намерено сотрудничать с ведущими космическими агентствами мира, в том числе, с NASA, Европейским космическим агентством и "Роскосмосом".Международный Астронавтический конгресс (IAC) — крупнейший в мире форум космических специалистов. Его головной организацией выступает Международная Астронавтическая Федерация (IAF) со штаб-квартирой в Париже. В работе форума примут участие более четырех тысяч специалистов в области освоения космоса, включая астронавтов, руководителей космических агентств, инженеров, ученых, новаторов, юристов и специалистов в области политики, а также парламентариев и журналистов. Российскую делегацию на крупнейшем отраслевом форуме в Аделаиде возглавляет генеральный директор корпорации Игорь Комаров.Международный астронавтический конгресс проходит в преддверии 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли (4 октября 1957 года).