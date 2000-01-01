26.10 01:03 MIGnews.com

Астрономы обнаружили первую в истории межзвездную комету

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Сегодня, 25 октября астрономы из Международного союза рассказали, что открыли первую известную межзвездную комету, зародившуюся не в Солнечной системе. Она является первой межзвездной кометой, замеченной в нашей системе, за время изучения людьми космоса.Об этом сообщает N+1, ссылаясь на Центр малых планет Международного астрономического союза.Сообщается, что комета была обнаружена при помощи целой группы наземных телескопов еще в среду 18 октября этого года. Однако ученым понадобилась почти неделя на то, чтобы примерно вычислить ее орбиту и сделать соответствующие выводы.У астрономов ранее уже были подозрения, что некоторые кометы имеют незамкнутую орбиту. Однако измерения их траекторий были неточны, и дело могло быть просто в том, что их орбиты очень сильно вытянуты.Объект, который получил название C/2017 U1 (PANSTARRS), имеет другую траекторию полёта незамкнутого типа, что означает – она появилась в нашей системе единожды, и после её исчезновения в нашей Солнечной системе она уже никогда не появится. Также это значит, что объект прибыл из межзвёздного пространства.Исследователи поведали, что множество небесных тел претендуют на межзвёздный пункт отправления, однако их орбита изменена не настолько сильно, чтобы утверждать о их происхождении. Однако, данная комета несомненно является "странником" с другой звезды, так как траектория её полёта не оставляет никаких сомнений. Ученые предполагают, что высокая скорость таких комет позволяет полагать, что они были выброшены из своих Солнечных систем из-за сильной гравитации каких-либо планет.Отметим, что большая часть комет двигается по замкнутым эллиптическим орбитам. Это касается и космических тел, находящихся в Солнечной системе. Период их вращения вокруг Солнца может длиться сотни лет, однако они всегда возвращаются к начальной точке.Гиперболические или параболические кометы имеют значительно более высокую скорость и летят по незамкнутым траекториям, то есть в нашу звездную систему они попадают лишь единожды, а потом навсегда улетают в межзвездное пространство.Еще одной необычной деталью является то, что у обнаруженной кометы нет так называемого хвоста из испаряющихся газов и пыли. Кроме того, орбита небесного тела не замкнута, а значит, комета может никогда больше не появиться в нашей звездной системе.