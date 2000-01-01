26.12 02:28 MIGnews.com

Солнечная система могла родиться внутри гигантской звезды

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Солнечная система могла зародиться не в недрах сверхновой звезды, а в так называемой "звезде Вольфа-Райе", которая отличается крайней нестабильностью, большими размерами, и окружена "коконом" из газа и пыли. Об этом сообщается Astrophysical Journal.По словам астролога Викрама Дваркадаса (Vikram Dwarkadas) из Чикагского университета, "в первичной материи Солнечной системы содержится большое количество алюминия-26 и почти отсутствует железо-60". А сверхновые производят оба изотопа в большем количестве, что заставляет задуматься: почему один из них попал в материю Солнца и планет, а другого там содержится крайне мало?Сегодня принято считать, что Солнце, Земля и другие космические объекты Солнечной системы возникли внутри небольшой туманности из газа и пыли, следы которой можно найти в древнейших астероидах и кометах. Но вопрос о происхождении этого облака для многих астрологов остается темой многочисленных споров.Дело в том, что первичная материя нашей системы обладала необычным химическим и изотопным составом, которые не похожи на материю, которую вырабатывают взрывы сверх звезд: в ней содержалось в 17 больше алюминия-26, чем в среднем по Галактике, а тяжелого железа-60 – наоборот – был аномально низкий уровень.Однако, как говорит Дваркадас, от всех сложностей и условностей можно избавиться, если поменять "родителя": газопылевую туманность заменить на звезду класса Вольфа-Райе, чья масса превышает солнечную в 40-50 раз.В нашей Галактике и ее спутниках можно насчитать несколько тысяч таких "небесных светил", в недрах которых происходят термоядерные процессы, которые выбрасывают огромные количества материи в виде солнечного ветра, образовывая своеобразную газовую мантию вокруг светила, что влияет особым образом на их спектр излучения и другие свойства звезд такого типа.По расчетам Дваркадаса и его университетских коллег, внутри этой мантии может возникнуть пузырь из газа и пыли – область сравнительной пустоты, которая окружена плотной оболочкой из газа и пыли. Стенки так называемого пузыря, по словам планетологов, будут тормозить движение тяжелых частиц пыли, которые включают в себя атомы алюминия-26, производящихся в большем количестве во внешних оболочках звезд Вольфа-Райе.А через пять-шесть миллионов лет, когда звезда взрывается, материя этого "пузыря" частично рассеивается по окрестностям и превращается в плотное облако из газа и пыли, внутри которого рождаются новые, но менее крупные светила. Именно так, по мнению исследователей, и родилась одна шестая нашей Галактики, включая Солнце. В пользу этой теории говорит то, что многие "зародыши" звезд, известные сегодня астрономам, находятся на небольшом расстоянии от известных останков крупных белых и синих гигантов, а также внутри "пузырей из газа", оставленных умершими светилами.