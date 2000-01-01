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Французские ученые опровергли гипотезу происхождения Луны | Фото:25.12 23:27   MIGnews.com

Французские ученые опровергли гипотезу происхождения Луны

Ученые-астрофизики из Института геофизики Парижа опровергли главную гипотезу происхождения Луны, согласно которой спутник Земли образовался в результате столкновения с планетой Тейей. Об этом в понедельник. 25 декабря сообщает Daily Mail.

Однако, по мнению исследователей, эта версия не может объяснить минеральный состав планеты.

Ученые провели компьютерную симуляцию, в ходе которой произошло более двух миллиардов гипотетических столкновений Земли и Тейи.

Они обнаружили, что, если масса планеты-странника составляет больше 15 процентов массы нашей планеты, то земная мантия содержала бы больше никеля и кобальта, чем в настоящее время. Таким образом, Луна могла сформироваться вовсе не в результате столкновения Земли и Тейи.

Согласно другой версии, предложенной учеными Юго-западного института штата Колорадо, после столкновения молодая Земля подвергалась многочисленными ударам небольших космических тел. Такая бомбардировка, называемая поздней аккрецией, изменила содержание химических веществ в планете, обогатив ее ядро золотом, серебром и платиной. Новая гипотеза объясняет происхождение аномалий в минеральном составе древних пород.

При этом истинное происхождение Луны так и осталось загадкой для ученых.
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