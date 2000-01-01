27.06 01:18 MIGnews.com
Земля станет планетой вечных дождей
Научные сотрудники космического агентства NASA (National Aeronautics and Space Administration) предполагают, что в будущем Землю ожидают постоянные дожди.
Исследования климата ученые показали, что в течение 40 лет значительно возросла периодичность дожей по всей Земле, передает "Политика Сегодня
" со ссылкой на исследование.
Эксперты утверждают, что эта тенденция в ближайшее время значительно усилится, что приведет к тому, что в результате вся планета погрузится в состояние вечных дождей.
По мнению специалистов NASA, причины будущих катаклизмов кроются в серьезных климатических изменениях, которые произошли на Земле за последние десятилетия.
Уточняется, что в основном причина кроется в глобальном потеплении, поскольку именно оно приводит к тому, что вода постоянно испаряется все быстрее, что в итоге приводит к частым дождям.
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