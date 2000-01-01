27.07 02:33 MIGnews.com

"Качество спермы станет причиной вымирания человечества"

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Количество сперматозоидов у мужчин из Северной Америки, Европы и Австралии за последние 40 лет уменьшилось на 52,4%, как выяснили ученые. Это может не только отрицательно сказаться на способности зачать ребенка, но и сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем."Будущее меня беспокоит, - заявил BBC один из авторов исследования доктор Хага Левин. - В перспективе это может вызвать проблемы с репродукцией в целом и привести к вымиранию человечества".Публикация ученых с названием Human Reproduction Update базировалась на 200 исследованиях в Европе, Австралии, Новой Зеландии и Северной Америке.Ее подготовили Левин с коллегами из Еврейского университета в Иерусалиме.В Азии, Африке и Южной Америке такого спада не наблюдается, пишут ученые, но признают, что было меньше данных из этих регионов.По его мнению, работа Левина является значительным шагом вперед, и это лишь основа для дальнейшего изучения проблемы.До сих пор не ясно, почему качество спермы ухудшается.Среди причин называли химикаты, которые входят в состав удобрений и пластика, ожирение, курение, стресс и малоподвижный образ жизни.