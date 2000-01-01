27.09 02:11 MIGnews.com

Иерусалимские археологи обнаружили закуску из жаб

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В Иерусалиме обнаружены безголовые жабы, которым 4000 лет.Находки, сделанные при раскопках в районе Библейского зоопарка в Иерусалиме, пролили свет на погребальные обычаи, принятые в ханаанский период (средний бронзовый век), то есть 4000 лет назад.В Иерусалиме обнаружены безголовые жабы, которым 4000 летРаскопки проводились Управлением древностей в рамках подготовки к расширению жилого района.В данном случае были обнаружены останки девяти жаб, запечатанных в керамический сосуд, а также свидетельства культивирования уже в тот период финиковых пальм и мирта - источника эфирных масел для благовоний.По словам руководителей раскопок Шуа Кислевича и Зоара Туржеман-Яфе, бассейн ручья Нахаль-Рефаим в то время был густо заселен и достиг расцвета именно в ханаанейский период. Здесь было сделано немало интересных открытий, а в последние годы среди прочего были обнаружены два культовых сооружения и несколько крупных захоронений."Новейшие технологии позволили нам изучить эти сооружения и оценить их сложность, - сообщили руководители раскопок", - отметил Кислевич.Для археолога нахождение могильника, законсервированного еще в древности, является поистине бесценным сокровищем, потому что это, что называется "капсула времени".Исследователи пояснили, что в тот период было принято хоронить умерших с погребальными приношениями - своего рода комплектом для перехода в другой мир."Когда мы отвалили камень, который закрывал вход в гробницу, то увидели нетронутые керамические сосуды – чаши и кувшины. В одном из кувшинов, к нашему удивлению, находилась куча мелких костей", - рассказали ученые.Археологам удалось выяснить, что кости принадлежат по меньшей мере девяти жабам. Причем, по словам исследователей, все жабы были предварительно обезглавлены.Ученые пока не могут дать ответа, почему жабам отрубали головы перед помещением в могильники. По одной из версий, это знак (символ) смерти, который сопровождал покойного в загробный мир.Еще один интересный вывод был сделан при микроскопическом анализе отложений на стенках керамических сосудов, который проводился Дафной Лангот из Тель-Авивского университета. По мнению исследователя, незадолго до того, как сосуды были помещены в могилу, они находились в контакте с различными растениями, среди которых - финиковая пальма и мирт. Это особенно интересно, потому что данный район не входит в естественную среду обитания этих растений - не исключено, что они были посажены специально.Ученые полагают, что эти посадки могли быть частью сада, в котором проходили погребальные церемонии. В ходе церемоний приношения, в частности пища, укладывались в могилу, а среди этих приношений, по оценкам исследователей, и был кувшин с безголовыми жабами.