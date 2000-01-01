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Женатые мужчины более счастливы, чем холостяки | Фото: Thinkstock26.12 23:32   MIGnews.com

Женатые мужчины более счастливы, чем холостяки

Канадские ученые пришли к выводу, что женатые люди или те, кто живет со своими партнерами более удовлетворены жизнью, чем одиночки. Научная статься на эту тему опубликована в журнале Journal of Happiness Studies.

Специалисты Ванкуверской экономической школы провели анализ двух баз данных об уровне морально-психического состояния граждан Великобритании.

Первая база под названием British Household Panel Survey содержит информацию о семейном положении 30 тысяч людей и их субъективной оценке собственного статуса. Во второй базе под названием UK APS говорится о схожих фактах о еще 350 тысячах жителей страны.

Результаты показали более высокий уровень удовлетворенности жизнью у женатых людей.

Ученые поясняют, что даже несмотря на то, что положительный эффект от брака через некоторое время угасает, женатые все равно чувствуют себя счастливее холостяков.
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