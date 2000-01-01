28.06 02:25 MIGnews.com

Ученые раскрыли секрет женского долголетия

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Норвежские исследователи выяснили, почему представительницы прекрасного пола живут дольше, чем мужчины. Для этого группа ученых провела эксперимент с участием около 53 тысяч добровольцев.В ходе исследования специалисты изучали историю болезней добровольцев и их характеры. Как выяснилось, чувство юмора и стало причиной более длительной протяженности жизни.Данные показали, что чем лучше чувство юмора у людей, тем меньше риски заболеваний различными видами болезней. В частности, на 84% меньше вероятность заболевания инфекционными и вирусными заболеваниями. На 73% сокращался и показатель по сердечнососудистым заболеваниям.Ученые отметили, что чем больше люди смеются, тем больше защищены от стрессов, потому что уровень гормонов, оказывающих неблагоприятное влияние, резко сокращается.У мужчин этот показатель гораздо ниже. Например, на их сердечнососудистую систему смех не влияет никаким образом.