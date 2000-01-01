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28.06 02:25   MIGnews.com

Ученые раскрыли секрет женского долголетия

Норвежские исследователи выяснили, почему представительницы прекрасного пола живут дольше, чем мужчины. Для этого группа ученых провела эксперимент с участием около 53 тысяч добровольцев.

В ходе исследования специалисты изучали историю болезней добровольцев и их характеры. Как выяснилось, чувство юмора и стало причиной более длительной протяженности жизни.

Данные показали, что чем лучше чувство юмора у людей, тем меньше риски заболеваний различными видами болезней. В частности, на 84% меньше вероятность заболевания инфекционными и вирусными заболеваниями. На 73% сокращался и показатель по сердечнососудистым заболеваниям.

Ученые отметили, что чем больше люди смеются, тем больше защищены от стрессов, потому что уровень гормонов, оказывающих неблагоприятное влияние, резко сокращается.

У мужчин этот показатель гораздо ниже. Например, на их сердечнососудистую систему смех не влияет никаким образом.
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