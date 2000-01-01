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Моссад инвестирует миллионы в израильские стартапы 27.06 19:05   MIGnews.com

Моссад инвестирует миллионы в израильские стартапы

Ведомство разведки и специальных задач Израиля Моссад основало фонд, главной целью которого будет инвестиции в "главный двигатель роста" организации – технологии, сообщили в разведведомстве.

Фонд получил название "Либертад" и он станет дополнением для подразделения по наращиванию технологического превосходства "Моссада" над врагами. Его главной целью станут инвестировать в научно-исследовательские программы передовых технологических стартапов.



В обмен на свои инвестиции израильская разведка хочет лишь одного: доступ к интеллектуальной собственности, созданной в рамках финансируемой программы развития, посредством некоммерческой и неэксклюзивной лицензии на использование.

В "Моссаде" предложили отправлять свои заявки на финансирование, которое будет включать до 2 млн. шекелей на проект. Среди стартапов, которые могут рассчитывать на деньги израильских разведчиков, в пресс-службе перечислили: компании, занимающиеся робототехникой, повышением производительности и миниатюризацией источников энергопитания, высокоскоростным шифрованием, обработкой текстовых материалов на разных языках, автоматическим определением характеристик личности, в том числе на основе анализа поведения человека в интернете.

Название фонда - Libertad - в переводе с латыни означает "свобода". Кроме того, так назывался корабль, который доставил еврейских мигрантов из Болгарии на территорию подмандатной Палестины в июне 1940 года.
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