27.06 19:05 MIGnews.com

Моссад инвестирует миллионы в израильские стартапы

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Ведомство разведки и специальных задач Израиля Моссад основало фонд, главной целью которого будет инвестиции в "главный двигатель роста" организации – технологии, сообщили в разведведомстве.Фонд получил название "Либертад" и он станет дополнением для подразделения по наращиванию технологического превосходства "Моссада" над врагами. Его главной целью станут инвестировать в научно-исследовательские программы передовых технологических стартапов.В обмен на свои инвестиции израильская разведка хочет лишь одного: доступ к интеллектуальной собственности, созданной в рамках финансируемой программы развития, посредством некоммерческой и неэксклюзивной лицензии на использование.В "Моссаде" предложили отправлять свои заявки на финансирование, которое будет включать до 2 млн. шекелей на проект. Среди стартапов, которые могут рассчитывать на деньги израильских разведчиков, в пресс-службе перечислили: компании, занимающиеся робототехникой, повышением производительности и миниатюризацией источников энергопитания, высокоскоростным шифрованием, обработкой текстовых материалов на разных языках, автоматическим определением характеристик личности, в том числе на основе анализа поведения человека в интернете.Название фонда - Libertad - в переводе с латыни означает "свобода". Кроме того, так назывался корабль, который доставил еврейских мигрантов из Болгарии на территорию подмандатной Палестины в июне 1940 года.