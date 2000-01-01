27.07 11:27 MIGnews.com

Gооgle изменит технологию поиска

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Gооgle собирается отказаться от технологии Instant, которая выводит результаты поиска как только пользователь начинает вводить запрос, передает РИА Новости.Сообщается, что это было сделано в связи с популярностью различных мобильных устройств, для которых Google Instant может быть бесполезен в силу ограничений по изображениям или обмену информацией. Поэтому функцию было решено отключить, чтобы сосредоточиться на том, как сделать поиск быстрым на любых устройствах.Отметим, что технология Google Instant позиционировалась как фундаментально иной подход к поиску.