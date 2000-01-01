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NASA могут сжечь на Солнце 1,5 млрд. долларов | Фото: Thinkstock28.09 03:32   MIGnews.com

NASA могут сжечь на Солнце 1,5 млрд. долларов

В следующем году NASA собирается отправить к Солнцу зонд Solar Probe Plus, который должен проникнуть в атмосферу звезды, что позволить понять природу светила.

Как сообщили в "Би-би-си", аппарат Solar Probe Plus стартует в период между 31 июля и 19 августа 2018 года на ракете-носителе Delta IV—Heavy

"Данные, собранные в ходе этого полета, обеспечат поистине революционные изменения в наших представлениях о Солнце. Parker Solar Probe проникнет в корону Солнца. Проведение тщательных замеров в этой области очень важно", - говорится в сообщении NASA.

Ученые считают, что именно в атмосфере Солнца частицы получают ускорение, распространяясь далее по всей планетной системе, становясь причиной северных сияний, проблем со спутниками, перебоев в энергоснабжении и работе систем связи.

По задумке авторов проекта, зонд приблизится к Солнцу на расстояние около 6 миллионов километров, что на 37 млн. километров ближе предыдущая миссия к нашей звезде – зонда Helios 2. Как ожидается, на максимальное расстояние к Солнцу Solar Probe Plus приблизится порядка двух десятков раз.
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