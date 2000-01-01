27.09 08:55 MIGnews.com

На Луне и Марсе нашли идеальные места для расселения людей

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Итальянские ученые из университетов Падуи и Болонии назвали места на Луне и Марсе, которые, по их мнению, превосходно подходят для поселения людей, сообщает официальный сайт объединения европейских астрофизиков Eroplanet.Специалисты проанализировали модели рельефов космических тел и пришли к выводу, что в последующем "лавовые трубки" и пещеры на Луне и Марсе лучше всего подходят для жизни человека на этих объектах.Ученые полагают, что пещеры и трубки лучше всего смогут защищать человека от космического излучения и потоков микрометеоритов."Лавовые трубки" являются каналами, которые возникли при неравномерном остывании лавы. Поверхностные слои лавы остывают быстрее и становятся монолитными, образуя твердую корку, внутри которой жидкая лава постепенно уходит, образуя туннель. Эксперты утверждают, что длина такого туннеля может достигать 65 километров.В августе группа ученых из Каналы и США обнаружили на Марсе источники высокой гидротермальной активности. В аналогичных условиях на Земле обитают примитивные организмы.В том же месяце американское космическое агенство NASA сообщило о планах запуска в 2020 году программы по тщательному изучению Марса и приступит к поискам древней жизни на этой планете.