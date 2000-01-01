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Израильские электрические носки привлекли 1 млн доллларов | Фото: AFP28.09 06:10   MIGnews.com

Израильские электрические носки привлекли 1 млн долларов

Израильская компания ElastiMed разрабатывает и производит носки, которые сжимают и имитируют кровоток с использованием электрических импульсов.

EnastiMed Ltd. привлекла 1 миллион долларов, сообщили в компании в понедельник, 25 сентября.

ElastiMed будет использовать средства для клинических исследований и нормативных документов.

ElastiMed созданна в 2015 году, ее центральный офис находится в городе Йокнеам, в 90 км к северу от Тель-Авива. Компания разрабатывает и производит устройство компрессии ног для ежедневного ношения, которое имитирует естественное сокращение мышц и стимулирует кровоток с помощью электрических импульсов.

Устройства могут применяться для профилактики тромбозов периферических вен,
предотвращения варикозного расширения вен, избавления от отеков нижних конечностей различного происхождения.

"Электрические носки" станут совместным проектом израильской ElastiMed, венгерской компании Trendlines Group, израильской инвестиционной компании Trendlines Group ltd и венчурной инвестиционной компании Pix Vine Capital.

В Pix Vine Capital отметили, что рады учувствовать в проекте создания устройств, способных облегчить жизнь людей, предотвратить и вылечить многие заболевания, связанные с кровотоком.
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