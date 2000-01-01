Сауды первые в мире присвоили гражданство роботу: видео
Изготовленный в Гонконге человекоподобный робот по имени София получил удостоверение во время конференции, посвященной инвестициям.
Новоиспеченная гражданка поблагодарила государство и отметила, что хочет помогать людям и сделать мир лучше. Получить гражданство Саудовской Аравии на самом деле достаточно сложно. Почти треть населения страны – это иностранные рабочие и члены их семей, которые годами не могут получить официальный статус, передает ТСН.
"Мой искусственный интеллект построен на человеческих ценностях, таких как мудрость, доброта, сочувствие. Я стремлюсь стать чутким роботом", – сообщила София.
На беспокойство относительно возможной опасности роботов с искусственным интеллектом София ответила: "Вы слишком много читаете Илона Маска".
В своей речи София подчеркнула, что обладает уникальной для работа особенностью – умением проявлять свои эмоции с помощью мимики.
"Я хочу жить как люди. Поэтому мне нужно проявлять свои эмоции для взаимопонимания и доверительных взаимоотношений с людьми", – добавила она.