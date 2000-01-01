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Youtube 27.10 14:28   MIGnews.com

Сауды первые в мире присвоили гражданство роботу: видео

Изготовленный в Гонконге человекоподобный робот по имени София получил удостоверение во время конференции, посвященной инвестициям.

Новоиспеченная гражданка поблагодарила государство и отметила, что хочет помогать людям и сделать мир лучше. Получить гражданство Саудовской Аравии на самом деле достаточно сложно. Почти треть населения страны – это иностранные рабочие и члены их семей, которые годами не могут получить официальный статус, передает ТСН.

"Мой искусственный интеллект построен на человеческих ценностях, таких как мудрость, доброта, сочувствие. Я стремлюсь стать чутким роботом", – сообщила София.

На беспокойство относительно возможной опасности роботов с искусственным интеллектом София ответила: "Вы слишком много читаете Илона Маска".



В своей речи София подчеркнула, что обладает уникальной для работа особенностью – умением проявлять свои эмоции с помощью мимики.

"Я хочу жить как люди. Поэтому мне нужно проявлять свои эмоции для взаимопонимания и доверительных взаимоотношений с людьми", – добавила она.
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