27.12 10:32 MIGnews.com

Как выбрать лучший online редактор для создания графики?

Трудно представить себе сайт, социальную сеть или другой интернет ресурс без использования графики. Картинки, фотографии, плакаты и баннеры – всё это не только украшает ресурсы, но и делает их более информативными, привлекательными и интересными для целевой аудитории. Разные ресурсы требуют графику разных форматов, которую можно создавать самостоятельно с помощью онлайн редакторов. Как выбрать такой сервис среди тысяч вариантов, чтобы не разочароваться?

Собственная база картинок и фото

В сети можно найти множество сервисов по созданию графики. Но 95% из них работают исключительно с загруженным контентом, что не всегда удобно. Пользователям сначала нужно найти подходящие изображения и текстовые элементы на сторонних ресурсах, затем скачать их на свой компьютер, при необходимости подогнать размер и обработать, и только затем загрузить в онлайн сервис, чтобы создать готовый графический элемент (например, постер или баннер). Эта схема слишком сложна, чтобы стать популярной. Современные пользователи предпочитают многофункциональные самодостаточные сервисы вроде Crello.com, в которых уже есть необходимые изображения для создания графических элементов любых типов и тематик. В этом сервисе более 10 тысяч бесплатных фотографий, векторов и другой графики, которая может быть использована при разработке дизайна сайта, оформления групп в социальных сетях, создании интернет рекламы и мн.др.

Готовые шаблоны под разные цели

Как уже отмечалось ранее, разные ресурсы требуют различного подхода к графическому оформлению. Например, для оформления YouTube каналов используются картинки одного типа, а для социальных сетей – другого. При этом в каждом случае есть свои нюансы, которые необходимо учитывать при разработке дизайна графических элементов. Сервис Crello.com делает большую часто работы за пользователей, предлагая им огромную коллекцию готовых шаблонов под разные цели. Здесь можно найти стильные и сбалансированные по композиции и цвету шаблоны для Twitter, Facebook, ВКонтакте и других популярных социальных сетей, а также готовые графические решения для оформления сайтов, интернет магазинов, блогосферы и многое другое. С помощью шаблонов можно быстро создавать графику любого назначения, не имея никакого опыта в этой области. Даже новички легко разберутся, как пользоваться сервисом Crello.com, и насколько впечатляющие возможности он открывает перед пользователями совершенно бесплатно.

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