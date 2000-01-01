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Билл Гейтс потратил 40 млн. на идеальную корову | Фото: Thinkstock29.01 02:19   MIGnews.com

Билл Гейтс потратил 40 млн. на идеальную корову

Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал 40 млн долларов эдинбургской организации GALVmed для создания идеальной коровы, сообщает The Business Insider.

По замыслу Гейтса, идеальная корова должна быть в четыре раза более продуктивной и лучше переносить жару.

Однако пока неясно, как будут создаваться такие животные, но раньше миллиардер предлагал использовать искусственное осеменение.
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