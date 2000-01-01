28.06 13:15 MIGnews.com
Американцы испытали боевой лазер, установленный на вертолете
Компания Raytheon провела успешные испытания боевого лазера, установленного на вертолете Apache AH-64.
Вертолет поразил стационарную цель на полигоне Уайт Сэндс в Нью-Мексико.
Речь идет о первом в мировой практике успешном испытании лазера, установленного на вертолете. Лазер испытывался в различных режимах полета.
Цель поражена на расстоянии 1,4 км. Собранные сведения о влиянии вибрации, пыли и потока воздуха, идущего вниз от винта, помогут усовершенствовать лазер.
Лазер наводился системой электро-оптического инфракрасного наведения MST (Multi-Spectral Targeting System).
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