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Американцы испытали боевой лазер, установленный на вертолете 28.06 13:15   MIGnews.com

Американцы испытали боевой лазер, установленный на вертолете

Компания Raytheon провела успешные испытания боевого лазера, установленного на вертолете Apache AH-64.

Вертолет поразил стационарную цель на полигоне Уайт Сэндс в Нью-Мексико.

Речь идет о первом в мировой практике успешном испытании лазера, установленного на вертолете. Лазер испытывался в различных режимах полета.

Цель поражена на расстоянии 1,4 км. Собранные сведения о влиянии вибрации, пыли и потока воздуха, идущего вниз от винта, помогут усовершенствовать лазер.

Лазер наводился системой электро-оптического инфракрасного наведения MST (Multi-Spectral Targeting System).
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