28.09 00:18 MIGnews.com

Японские ученые: жизнь на Земле была уже 4 млрд лет назад

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Жизнь на Земле существует как минимум четыре миллиарда лет. К такому выводу пришли японские геологи после того, как обнаружили залежи органических пород на северо-востоке Канады.Ученые обнаружили множество мелких пустот в горных породах, содержавших в себе графит, "слепленный" из останков первых живых организмов.Установлено, что возраст горных пород составляет около 3,8 млрд лет.Ранее в Австралии были найдены предположительные следы жизни, населявшей океаны Земли 4 миллиарда лет назад.Но последнее исследование помогло установить, что жизнь на Земле зародилась сразу после возникновения планеты, а именно 4,3 млрд лет назад.В своей работе японские ученые из Университета Токио для поиска залежей древнего графена из останков первых живых организмов, использовали технологию изучения химического, и изотопного анализа.Так специалисты выяснили, что первые микроорганизмы планеты жили не в пресноводных озерах, а в морской соленой воде. При этом некоторые ученые все же сомневаются в достоверности этой теории, так как в первичном океане отсутствовали такие необходимые для жизни элементы как бор и марганец."Эта область исследования направлена не только на то, чтобы определить начало жизни на нашей планете, но и пролить свет на возможность существования (или все еще существующей) жизни на других планетах, таких как Марс", - говорит исследователь из Университета Токио Цуйши Комия.