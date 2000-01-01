29.09 01:34 MIGnews.com

Исследование: что может выдать изменщика

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Ученые из Колледжа Олбрайт и Университета Пенсильвании пришли к выводу, что люди способны по голосу человека определить, изменяет ли он своему партнеру.Основными признаками неверности являются изменения тона голоса, повышение его качества и уменьшение количества пауз. Исследователи отмечают, что даже по голосу незнакомца можно понять, склонен ли он к измене.В эксперименте приняли участие 152 добровольца. Ученые использовали в своем исследовании записи голоса мужчин и женщин, считавших от 1 до 10.Половина из этих мужчин и женщин в какой-то момент изменяла своим партнерам, а остальные - нет.Участники в свою очередь, слушали записи и предполагали, способны ли владельцы голоса изменить партнеру.Результаты исследования показали: участники по голосу точно определяли вероятность измены.В целом добровольцы думали, что мужчины более склонны к измене. Женщины чаще считали владельцев голоса способными на измену. Люди могли верно определить вероятность измены, даже когда ученые меняли тон голосов. Правда, мужчины чаще ошибались, если голос женщины был низким. Еще исследователи обнаружили: у экстравертов, как правило, качество голоса, было выше, и они делали меньше пауз. Эти особенности тесно связаны с неверностью.