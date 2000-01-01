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Китай перейдет на виртуальные удостоверения личности | Фото:29.12 00:19   MIGnews.com

Китай перейдет на виртуальные удостоверения личности

В Китае уже с начала 2018 года вводят виртуальные удостоверения личности.

Об этом в четверг. 28 декабря сообщает издание "Гуанчжоу жибао".

Удостоверения нового образца будут сохранены в специальных приложениях на смартфонах, отмечает издание.

На сегодняшний день программа в пилотном формате запущена на территории Гуанчжоу. Система будет работать на основе мессенджера WeChat. Гражданам будет доступно две версии виртуальных карт.

Одна будет более простой – для регистрации в интернет-кафе, а вторая — для более сложных операций.

Второй формат удостоверения личности можно будет применять при покупке железнодорожных билетов, при заселении в гостиницу и при оформлении лицензии на ведение коммерческой деятельности, подчеркивает издание.

Мессенджер WeChat в Китае используют около 963 миллионов человек. Большинство из них открывают приложение чаще десяти раз на день.

Пока проект начат только в провинции Гуандун, однако в начале следующего года планируется распространить действие виртуальных удостоверений личности по всей стране.
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