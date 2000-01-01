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В Канаде нашли доисторического `Чужого` | Фото:29.12 02:28   MIGnews.com

В Канаде нашли доисторического "Чужого"

На северо-западе Канады палеонтологи нашли останки очень необычного существа, которое, вероятно, является предком всех пауков и клещей на Земле и своим видом больше всего напоминает "чужого" из одноименного фильма Ридли Скотта.

Об этом в четверг, 28 декабря сообщает

Ученные отмечают, небольшое существо длиной в два сантиметра терроризировало дно первых морей и океанов примерно 510-500 миллионов лет назад, в эпоху так называемого "кембрийского взрыва", когда появились все современные типы многоклеточных животных.

По словам исследователей, найденный ими древний хищник был опасным и крайне свирепым, не смотря на незначительные размеры его тела.

"Сложная система щупалец и челюстей делала Habelia крайне опасным и свирепым хищником, учитывая относительно небольшие размеры этих существ. Скорее всего, они двигались очень быстро и могли разрывать на части даже самых бронированных обитателей первичного океана Земли", — рассказывает Седрик Ариа из университета Торонто (Канада).

Новое земное существо, которое удалось найти ученым, открывает, по их мнению, революционную эру в понятиях того, как на планете произошло появление предков современных беспозвоночных.
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