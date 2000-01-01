30.01 05:57 MIGnews.com

Автокомпания научила комнатные тапочки парковаться

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Японская автомобильная компания Nissan разработала систему для тапочек, которые сами себя "паркуют". И стоит признаться выглядит это достаточно неординарно. Первыми с ноу-хау ознакомиться смогли посетители отелей в курортного городка Хаконе (Япония).Как видно на видео, опубликованном на канале автопроизводителя, тапки становятся на место после того, как гость нажмет кнопку готовности ими воспользоваться.Каждый тапок оснащен двумя крошечными колесами, двигателем и сенсорами, чтобы "проехать" по деревянному полу. При этом используется уникальная технология Nissan ProPilot Park, которая до этого применялась в электромобиле Leaf.