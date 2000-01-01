Автокомпания научила комнатные тапочки парковаться

Японская автомобильная компания Nissan разработала систему для тапочек, которые сами себя "паркуют". И стоит признаться выглядит это достаточно неординарно. Первыми с ноу-хау ознакомиться смогли посетители отелей в курортного городка Хаконе (Япония).
Как видно на видео, опубликованном на канале автопроизводителя, тапки становятся на место после того, как гость нажмет кнопку готовности ими воспользоваться.
Каждый тапок оснащен двумя крошечными колесами, двигателем и сенсорами, чтобы "проехать" по деревянному полу. При этом используется уникальная технология Nissan ProPilot Park, которая до этого применялась в электромобиле Leaf.