30.06 04:23 MIGnews.com

Раскрыт секрет размножения туберкулезной палочки

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Исследователи из Швейцарии открыли секрет размножения туберкулёзной палочки, которые как и многие другие микробы просто делятся пополам. А опасная бактерия способна это делать даже без наличия в своей структуре необходимых генов.Специалисты из Федерального технологического института в Лозанне использовали для своего исследования атомно-силовой микроскоп, без которого оно просто бы не состоялось, а биологи не смогли бы получить такие интересные результаты. При этом отмечается, что эксперимент был очень продолжительным по времени.Ученые отмечают, что микробы и бактерии размножаются делением при помощи двух видов белков, которые и переносят нужный набор хромосом по "дочерним" клеткам. Но у туберкулёзной палочки такого набора генов нет.Биологам удалось установить, что за это отвечают стенки бактерии, которые колеблются (в оптический микроскоп этого установить невозможно), образуя "волны" и "провалы", а сама точка деления находится в центре клетки. Благодаря этим колебаниям, клетки туберкулёзной палочки и могут продолжать своё деление практически до бесконечности.