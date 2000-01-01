30.07 02:41 MIGnews.com

"Странный" продукт набирает популярность среди американцев

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Искусственное мясо все сильнее становится похожим на настоящее и если еще несколько лет назад в США стоимость бургера с котлетой из такого мяса составляла более $300 тыс., то сейчас - $11.Результаты опроса показали, что 2/3 жителей США не прочь попробовать выращенное в лаборатории мясо.В свою очередь, ученые намерены вывести продукт на мировой рынок.В большинстве методик выращивания мяса в лаборатории используют настоящие животные клетки, полученные из сыворотки крови. В специальном биологическом реакторе из этих клеток формируется мускулатура.В 2013 году биолог Марк Пост из Университета Маастрихта создал первый в мире бургер из искусственного мяса. Производство продукта обошлось ему в $325 000. Сегодня килограмм такого мяса стоит уже $80, а один бургер — $11.Ученые надеются, что через 5-10 лет искусственные фрикадельки и гамбургеры будут продаваться в магазинах по доступной цене.