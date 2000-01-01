29.09 14:27 MIGnews.com

В США заявили о гиперзвуковой революции

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США находятся на пороге гиперзвуковой революции. Об этом заявил Вице-президент по аэронавтике Lockheed Martin Орландо Карвальо, выступая на Международном аэротехническом конгрессе и выставке в городе Форт-Уэрт, штата Техас. В частности речь идет о создании гиперзвукового беспилотника SR-72, сообщает Aviation Week."Я полагаю, что Соединенные Штаты находятся на пороге гиперзвуковой революции", — сказал Карвальо.Слова вице-президента были связаны с испытаниями прототипа SR-72.По данным Aviation Week, прототип гиперзвукового беспилотника протестирован в конце июля, полет аппарата сопровождался двумя сверхзвуковыми учебными самолетами Northrop T-38 Talon. Испытания прошли на полигоне в городе Палмдейл (США), где находится штаб-квартира команды Skunk Works из Lockheed Martin, работающей над летательным аппаратом.Данную информацию в Lockheed Martin отказались комментировать.Согласно планам Lockheed Martin, перспективный гиперзвуковой беспилотник будет способен летать на скоростях от нуля до шести чисел Маха (до 6,9 тысячи километров в час). По своим размерам полномасштабный SR-72 должен быть сравним с SR-71. Считается, что перспективный беспилотник может использоваться для разведки, высокая скорость аппарата не позволит противнику перехватить его. Полномасштабную рабочую версию SR-72 планируется создать до конца 2020 годов.К настоящему времени рекорд скорости в 3,2 числа Маха при прямом полете принадлежит американскому разведывательному самолету SR-71 Blackbird, снятому с вооружения в 1998 году.