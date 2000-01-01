У Apple отобрали права на имя ее основателя

Компания Apple проиграла судебный иск за право коммерческого использования имени одного из основателей компании Стива Джобса.
Суд выиграли итальянские бизнесмены Винченцо и Джакомо Барбато. Об этом в пятницу, 29 декабря сообщает High Snobiety.
Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза признало правомерность регистрации еще в 2014 году, однако судебное разбирательство с Apple продлилось еще три года. Как отметили братья Барбато, они решили зарегистрировать бренд Steve Jobs "в знак уважения к великому бизнесмену".
Претензия Apple касалась, прежде всего, не использования имени Стива Джобса, а больше символа стартапа, который напоминает огрызок яблока за счет стилизованной буквы "J".
Однако, судьи посчитали, что между буквой "J" и яблоком нет ничего общего, и соответственно, оснований для запрета на использование торговой марки нет.
Под маркой Steve Jobs выпускается одежда. Также итальянцы заявляют, что планируют начать выпуск смартфонов Steve Jobs, которые будут работать на ОС Android.