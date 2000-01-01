29.12 08:53 MIGnews.com

Руководство Apple извинилось за замедление старых IPhone

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Руководство Apple извинилось за то, что намеренно замедляет работу старых моделей iPhone. На компанию обрушилась волна критики за эти действия, хотя она и уверяет, что стремится таким образом продлить срок работы смартфонов.Руководство заявило, что заменит батареи на меньшие и в наступающем году выпустит программное обеспечение, которое позволит пользователям следить за состоянием батареи телефона.Подозрения в том, что Apple замедляет работу старых моделей своих смартфонов, возникали и ранее, когда пользователи начали делиться собственными версиями на этот счет. Существует мнение, что, замедляя работу старых телефонов, компания стимулирует пользователей приобретать новые модели.Как объяснила представители, аккумуляторы айфонов со временем теряют свою работоспособность."Мы стремимся обеспечить своих пользователей наилучшими возможностями, что включает в себя улучшение общей производительности и продление срока службы устройств. Литиевые батареи со временем становятся слишком слабыми для того, чтобы поддерживать активную работу смартфона на холоде и при слабом заряде ", - цитирует Би Би Си заявление американской компании.В новом заявлении, опубликованном на официальном сайте Apple, производитель заявил, что снизит цену замены батареи, гарантийный срок которой истек, с 79 до 29 долларов США для всех владельцев iPhone 6 или более поздних моделей.