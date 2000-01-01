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Тембр голоса зависит от социального статуса собеседника | Фото: Thinkstock01.07 02:24   MIGnews.com

Тембр голоса зависит от социального статуса собеседника

Высота голоса человека меняется в зависимости от того, с кем он говорит, заявили психологи. Основную роль играет социальный статус слушателя. Посвященное этому исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE.

Исследователи провели эксперимент, в котором предложили добровольцам пройти собеседование при приеме на работу. Выяснилось, что если участник воспринимал интервьюера как человека, стоящего выше него на социальной лестнице, то его голос становился выше. По мнению авторов работы, это может быть демонстрацией покорности с целью избежать конфликта. И наоборот, тембр голоса понижался, если участник чувствовал себя более властным. Кроме того, добровольцы говорили более низким голосом, отвечая на межличностные вопросы, например о конфликтных ситуациях.

Также доминантные участники, склонные запугивать и шантажировать собеседника, реже меняли тембр голоса и понижали его, общаясь с кем-то, кто превосходил их по социальному статусу. Люди, высоко оценивающие свой социальный статус, не меняли громкость голоса, что, вероятно, свидетельствовало об их спокойствии и ощущении контроля над ситуацией.

Исходящие от человека сигналы и его социальный статус играют важную роль во взаимодействии между людьми, отмечают авторы работы. Понимая эти сигналы, их предназначение и последствия, можно понять и существенную часть человеческого поведения.
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